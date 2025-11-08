Audits, rapports IGE : Les révélations explosives d’Ousmane Sonko sur deux alliés épinglés

Selon lui, un premier responsable, “épinglé par un rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) pour une affaire de 2 milliards FCFA”, n’a plus sa place au sein du mouvement.

“J’ai écrit au président de la République pour demander qu’on s’en débarrasse. On ne peut pas poursuivre certaines personnes pour détournement et garder quelqu’un chez nous alors qu’elle est épinglée par un rapport”, a lancé le leader de Pastef.

Il a ensuite évoqué la deuxième personne impliquée selon lui dans “des malversations et surfacturations découvertes dans un ministère”. Sonko affirme que ce ministre a été “muté ailleurs en attendant l’audit de sa gestion”.

Le leader du Pastef a enfin réitéré sa ligne dure : “tout membre du Pastef impliqué dans un détournement finira en prison”, a-t-il promis.

Ousmane Sonko, président du Pastef, a profité de son “Tera meeting” tenu ce samedi sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor pour faire une révélation explosive sur deux de ses alliés, cités dans des rapports de contrôle.