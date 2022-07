Autopsie Idrissa Goudiaby: Guy Marius Sagna accuse le procureur et annonce la saisine de l'Ordre des médecins

Guy Marius, tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi (Yaw) à Ziguinchor (sud), pour les législatives prochaines, a fait une sortie ce jeudi matin, suite à l'annonce des résultats de la contre-expertise du corps d'Idrissa Goudiaby, le taximan tué lors de leur manifestation interdite du 17 juin dernier. Selon ces résultats annoncés hier par Ousmane Sonko, la victime a été tué par "balle" contrairement à ce qu'avait dit le procureur de Ziguinchor qui parlait d'une mort suite à un "objet contendant". L'activiste accuse le procureur d'avoir voulu "couvrir un meurtre". Non sans annoncer la saisine de l'Ordre des médecins pour dénoncer l'attitude du médecin-légiste qui a réalisé la première autopsie et une plainte contre l'Etat du Sénégal.



"Les résultats de l'autopsie de notre frère Idrissa Goudiaby prouvent que les citoyens sénégalais ont raison de douter de leur justice. Parce que cette justice n'est pas leur justice, c'est la justice de Macky Sall. Et Macky Sall fait dire et fait faire à cette justice là ce qu'il veut", a déclaré l'activiste qui faisait face à la presse.



Guy Marius Sagna a accusé "Ismaïla Diallo, procureur de Ziguinchor, de couvrir un meurtre, de couvrir des actes de tortures".



S'agissant du médecin-légiste qui a effectué la première autopsie, M. Sagna rappelle qu'"il a prétendu que Idrissa Goudiaby avait été tué par un objet contendant, c'est-à-dire un sabre, un couteau ou une machette". Et donc, " Nous allons saisir l'Ordre des médecins pour que ce médecin-là s'explique sur quelle base, de quelle école ou de quelle université ce médecin est sortie", a-t-il fait savoir.



Ne s'arrêtant pas là, il a annoncé une plainte contre l'Etat du Sénégal. "L'Etat du Sénégal sera poursuivi et va dédommager la famille de Idrissa Goudiaby", a promis Guy Marius Sagna.