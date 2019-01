Autre piège du parrainage

Après l’inconstitutionnalité de la loi sur le parrainage auquel ne devait point participer le candidat sortant, le Président Macky Sall, Ansoumana Dione, Jaamu Askan wi, le Serviteur du Peuple, candidat à la candidature pour l’élection présidentielle de 2019, décèle encore un autre piège contenu dans cette disposition, devenue l’ennemi du Sénégal.



Selon lui, les candidats recalés constituent un obstacle infranchissable pour l’éventuel vainqueur du scrutin prévu le 24 février prochain. Car, ils sont nombreux les parrains invalidés pour non électeur. Maintenant, si certains parmi ceux-là arrivent à voter, cela signifiera que le système de contrôle des parrainages était défectueux. Ce qui pourra faire annuler tout le processus électoral et personne ne doit accepter que notre pays perd tout l’argent investi pour l’organisation de cette présidentielle de 2019.



C’est pourquoi, il a appelé à la mobilisation pour que cette loi soit abrogée avant qu’il ne soit trop tard. "Heureusement, le Président Macky Sall a compris maintenant les dangers du parrainage et ceci lui permettra de prendre la décision qui s’impose" dira-t-il.