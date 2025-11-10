Axe Paris-Dakar : le député insoumis Aurélien Taché dépose un amendement pour annuler la dette du Sénégal

Membre de La France Insoumise (LFI, Gauche), le député Aurélien Taché a annoncé avoir déposé le 06 novembre 2025 à l’Assemblée nationale un amendement visant à annuler la dette du Sénégal envers son pays. Cette action de haute portée politique s’inscrit dans la proximité idéologique entre le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et le président de Pastef, Ousmane Sonko, dont les deux (02) partis partagent la même vision de souveraineté et de justice sociale.



C’est dans un message publié sur Twitter (anciennement X) que le député Aurélien Taché a annoncé son initiative politique. Il en a profité pour critiquer ouvertement l’ancien président Macky Sall, qu’il accuse d’avoir occasionné la crise des finances publiques du Sénégal, comme le rapporte Les Echos. « Macky Sall a laissé au Sénégal une dette écrasante, tout en accusant le Pastef. Coupures d’eau et d’électricité à craindre. La France doit assumer : j’ai déposé un amendement pour annuler la dette sénégalaise envers nous», a déclaré Aurélien Taché.



Selon le quotidien d’informations, cette action politique qui renforce l’axe Melenchon-Sonko, s’inscrit dans une logique de solidarité internationale et de «dynamique politique assumée», les deux hommes partageant depuis plusieurs années une proximité politique ouverte. Mélenchon avait même salué publiquement «le triomphe d’un peuple qui a choisi la souveraineté contre la soumission», après l’arrivée de Pastef au pouvoir.



Les Echos rapportent aussi que cet amendement du député Aurélien Taché traduit l’alignement entre la gauche radicale française et la nouvelle génération souverainiste africaine, alors que Dakar peine à conclure de nouveaux programmes financiers avec le Fonds monétaire international (FMI), en raison de la dégradation des chiffres des finances publiques.



Pour l’instant, la démarche du député Aurélien Taché reste une action politique et symbolique, l’annulation d’une dette bilatérale nécessitant un accord gouvernemental et budgétaire et ne pouvant être décidée par un simple amendement.