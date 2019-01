Aymirou Gningue défie Sonko : «S’il veut, dans 10 jours une commission d’enquête parlementaire… »

«Il (Ndlr : Ousmane Sonko) a l’habitude de porter ce genre d’accusations. Il l’a fait avec l’histoire des 10 millions qui seraient versés aux députés et lorsqu’il a été acculé, il a reculé. Et c’était aussi la même chose concernant ses accusations selon lesquelles les députés ne versent pas d’impôts», a déclaré Aymirou Gningue qui réagissait aux accusations du candidat à la présidentielle contre Mamour Diallo, le Directeur des Domaines.



Le chef de la majorité parlementaire, qui était l’invité de l’émission "Rfm Matin", réserve la même fin à ce scandale que le leader de Pastef a soulevé. Et il en veut pour preuve la somme de départ que Sonko a revue à la baisse : «J’ai vu dans un journal que de 94 milliards de francs Cfa, Sonko est descendu jusqu’à 46 milliards de francs Cfa. Cela montre combien ce gars est inventif.»



Sur sa lancée, M. Gningue l’invite à demander la mise sur pied d’une commission parlementaire pour tirer cette affaire au clair : «Si M. Sonko veut que cette affaire soit tirée au clair, il n’a qu’à adresser une lettre au Bureau de l’Assemblée nationale. Et il aura la latitude de présenter toutes les preuves qu’il a à sa disposition. Je lui garantis dans ce cas qu’une commission d’enquête parlementaire sera mise sur pied dans les 10 jours.»