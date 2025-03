BCEAO : maintien du taux directeur à 3,5%

Depuis le 16 décembre 2023, le taux d'intérêt sur le guichet de prêt marginal reste également inchangé, à 5,5%. Il poursuit ainsi une politique monétaire prudente dans un contexte économique mondial complexe. Le Gouverneur de la BCEAO, Jean Claude Kassi Brou a expliqué que cette décision fait suite à une évaluation détaillée de plusieurs facteurs, notamment l’activité économique, l'évolution des prix, et la situation extérieure de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Selon lui, la dynamique économique de la région reste soutenue, avec une progression estimée du produit intérieur brut (PIB) de 7% au quatrième trimestre 2024, comparativement à 5,8% au trimestre précédent. Cette performance reflète la résilience de l’économie de l’UEMOA malgré des défis externes.



Le maintien de ces taux, selon la BCEAO vise à garantir un environnement favorable aux investissements et à la stabilité des prix tout en continuant de répondre aux besoins croissants de financement des banques et autres acteurs économiques. À travers cette politique, la BCEAO cherche également à limiter les risques inflationnistes tout en soutenant la croissance économique dans un contexte global marqué par des incertitudes.



Bien que la situation extérieure reste un facteur déterminant dans l'évolution économique de la région, Jean Claude Kassi Brou a assuré que les institutions de l'UEMOA sont préparées à affronter les défis économiques globaux. Ces défis comprennent notamment les fluctuations des prix des matières premières, les tensions géopolitiques et les changements dans les politiques économiques des grands partenaires commerciaux.



La BCEAO met donc en place des stratégies pour minimiser l'impact de ces facteurs externes tout en favorisant une croissance interne soutenue.