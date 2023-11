BL : le Borussia Dortmund renverse M’Gladbach, Leverkusen grimpe à la première place

Deuxième au début de cette journée, le Bayer Leverkusen a enchaîné avec une nouvelle victoire qui lui permet de grimper à la première place. Alors que Deman a marqué contre son camp et a permis au B04 de se lancer parfaitement, les hommes de Xabi Alonso ont pris le large grâce à sa paire de super pistons. Alors que Frimpong a offert le break juste avant la pause, Grimaldo a parachevé le succès des siens en seconde période. Dans le même temps, Leipzig a été surpris sur la pelouse de Wolfsburg. Yussuf Poulsen ayant répondu à l’ouverture du score de Jonas Wind, c’est finalement Rogerio qui a offert le succès aux locaux à la 66e minute de jeu. Le RBL stagne à la cinquième position du classement. Lors des deux autres rencontres de 15h30, l’Union Berlin est allé chercher le point du nul in extremis grâce à Kevin Volland (88e) contre Augsbourg tandis que Fribourg et Darmstadt se sont quittés bons amis sur le même score.

Ce samedi, la Bundesliga nous offrait un multiplex pour le moins alléchant. La plus belle affiche des cinq rencontres de cet après-midi était sûrement le duel entre les deux Borussia. Et malgré un début de rencontre parfait des visiteurs de Mönchengladbach ponctué par deux buts de Rocco Reitz (0-1, 13e) et Manu Koné (0-2, 28e), Dortmund a renversé le match après la demi-heure de jeu. Alors que Marcel Sabitzer a sonné la révolte (1-2, 30e), Niklas Füllkrug a remis les deux équipes à hauteur (2-2, 34e) avant que Jamie Bynoe-Gittens ne permette au BVB de virer en tête juste avant la mi-temps (3-2, 45e). Au retour des vestiaires, le club de la Ruhr a cherché à prendre le large et a finalement réussi à le faire dans les dernières secondes de jeu grâce à Donyell Malen (4-2, 90+7e). Avec ce succès, les Marsupiaux grimpent à la 4e place.