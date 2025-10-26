Babacar Ba alerte : "un divorce entre Diomaye et Sonko plongerait le pays dans une crise très profonde"

Babacar Ba, président du Forum du justiciable, a réagi à la récente prise de parole du Premier ministre Ousmane Sonko, samedi soir, dans un contexte marqué par des rumeurs persistantes de tensions entre ce dernier et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Invité de l’émission Face au jury sur PressAfrikTv ce dimanche 26 octobre, M. Ba a souligné que plusieurs éléments récents ont attiré l’attention des observateurs politiques et du public. Parmi ceux-ci, il a cité "l’absence du chef du gouvernement au Conseil des ministres du 22 octobre, ses récentes audiences avec les députés du Pastef, sa prochaine rencontre avec les anciens détenus, ainsi que l’annonce d’un téra-meeting".



Interrogé sur la pertinence de la prise de parole de M. Sonko, Babacar Ba a déclaré : « Je ne vois pas l’opportunité de cette intervention du Premier ministre. S’il y avait un message important à transmettre, le Président Diomaye était la personne la mieux indiquée pour le faire. »



Il a également relevé que même si Ousmane Sonko, en tant que chef de parti, peut s'adresser à ses militants, les rumeurs d’un différend avec le président de la République, notamment lors de la remise du "Livre blanc sur le massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye", alimentent les interrogations.



Évoquant l’éventualité d’une rupture entre les deux figures politiques, Babacar Ba a lancé un avertissement sans équivoque : « Un divorce entre le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko qu’il nous plaise ou non, plongerait le pays dans une crise très profonde. D’abord une crise politique, puis une crise économique. Or, le Sénégal traverse déjà une situation économique difficile ».



Selon lui, une telle situation risquerait d’aggraver les défis auxquels le pays est confronté, avec des conséquences potentiellement graves pour la stabilité nationale.