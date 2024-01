Babacar Diagne sur le cas Diomaye Faye : « le temps d’antenne est réservé exclusivement au candidat qui compétit pour la présidentielle »

Babacar Diagne, président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) est revenu ce samedi, sur le temps d’antenne de la présidentielle. D’après lui, seul le candidat peut en bénéficier et non son représentant. Le président du CNRA répondait aux questions des journalistes sur le cas du candidat Bassirou Diomaye Faye en prison.



« C’est vraiment le candidat face à son peuple. C’est la grande différence avec l’élection législative. Mais dans une campagne présidentielle, selon nos lois actuelles, le temps d’antenne est réservé exclusivement au candidat qui compétit pour la présidentielle », a expliqué sur les ondes de la RFM, le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel.



M. Diagne s’exprimait à l’occasion d’une session de formation de deux jours destinés aux journalistes de l’APS en partenariat avec le CNRA axée sur le thème « pour une couverture médiatique normale et responsable du processus en direction de l’élection présidentielle de février 2024 ».