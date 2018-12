Babacar Gaye : «Ce que le Pds attend du Président Macky Sall… »

Le président de la République va faire face aux Sénégalais dans son traditionnel discours à la Nation. Mais, cette année aura la particularité de coïncider avec la fin de son septennat qui doit intervenir dans moins de deux mois.



Mais, Macky Sall qui est candidat à sa propre succession, est soupçonné par le Parti démocratique de vouloir fausser les règles du jeu afin de bénéficier d’un second mandat. D’où cet appel lancé par le porte-parole du parti de Me Abdoulaye Wade, lui déclinant leurs attentes.



«Le Parti démocratique sénégalais (Pds) attend du Président Macky Sall qu’il organise une élection libre, démocratique, transparente inclusive avec la participation de tous les candidats potentiels et qu’il se prépare à quitter le pouvoir», a déclaré M. Gaye.



L’ancien président du défunt Conseil régional de Kaffrine d’ajouter : «Il faut laisser le choix aux Sénégalais de choisir qui ils veulent à la tête du pays.»