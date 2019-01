Babacar Thioye Ba menace: «Si Khalifa n’est pas candidat, nous ferons en sorte que.. »

Le camp de Khalifa Sall maintient plus que jamais sa position qui est d’empêcher la tenue de la présidentielle du 24 février prochain si leur leader de n’y participe pas. Son conseiller juridique et non moins mandataire a réitéré cette posture après la publication définitive de la liste des candidats retenus par le Conseil Constitutionnel.