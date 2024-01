Badou Zaki, coach du Niger : « On souhaite battre le Sénégal »

Lorsqu'il était entraîneur de l'équipe nationale du Maroc en 2002, Badou Zaki avait joué un match amical contre le Sénégal en France où il avait gagné par 1-0. Des années après, il retrouve Aliou Cissé en tant que coach et avoue qu'il n'a rien à perdre dans ce match amical, sinon que ses joueurs vont gagner en expérience pour consolider son équipe.



En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur du Niger indique qu’il veut battre le Sénégal pour le prestige.



« Concernant le match contre le Sénégal, il était difficile d'obtenir tous nos joueurs à cette date FIFA. On a eu tous les problèmes pour disposer des joueurs, nous avons 7 grands absents. Mais, le plus important est de jouer contre le champion d'Afrique », a dit le sélectionneur du Niger.



D’après lui, le Sénégal est une équipe talentueuse, « on n'a rien à perdre dans ce match, mais on va bénéficier d'une grande expérience pour mes joueurs qui vont se frotter à des joueurs de classe mondiale. On souhaite battre le Sénégal, mais tout se joue sur le terrain. C'est clair, sur le papier le Sénégal est plus fort. J'aimerais bien battre le Sénégal, cela joue sur notre moral et sur notre mental dans le futur », a confié Badou Zaki.



L’ancien coach de l'équipe nationale du Maroc est également revenu sur le match amical qu’il avait remporté contre la génération de 2002.



« J'ai débuté en équipe nationale du Maroc en 2002 et j'ai rencontré en match amical le Sénégal en France, juste après leur retour du Mondial avec ce triomphe d'avoir atteint les quarts de, finale. Je commençais à construire une équipe marocaine pour la CAN 2004 et on gagne le Sénégal par 1-0. Les Marocains ne pensaient pas qu'on pouvait battre le Sénégal et on l'a fait avec la manière », a rappelé Badou Zaki.