Baïla Wane répond à Thierno Alassane Sall et annonce une plainte

Baïla Wane ne digère pas les propos de Thierno Alassane Sall. En effet, après la sortie de celui-ci l’accusant de s’être réfugié à l’APR pour échapper à la justice, M. Wane lui a porté la réplique dans des propos rapportés par L’AS.



«Quand on aspire à aller à la conquête des suffrages pour diriger le pays, il faut dire la vérité aux Sénégalais. Thierno Alassane Sall raconte des histoires. Je vous confirme que j’ai un non-lieu le 10 novembre 2014 alors que le Cercle des amis de Macky Sall n’a pas été créé. Il n’a été créé que le 25 décembre 2015. La causalité n’est pas avérée par rapport à sa déclaration. En tant qu’intellectuel, il aurait pu vérifier ce qu’il avance. Pour quelqu’un qui se targue d’être dans la République des valeurs».



Paraphant Michel Charasse, M. Wane déclare : «on n’a pas le droit, même quand on se sent un peu écarté de la vie publique, quasiment un peu raté quoi, de faire parler de soi». Ce n’est pas la peine de vouloir occuper le terrain par le mensonge ou essayer de créer un buzz».



L’ancien directeur général de la Lonase de prévenir qu’il allait déposer une plainte dès ce lundi pour amener le leader du mouvement La République des valeurs à s’expliquer.