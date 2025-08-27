Bakel : Jean Baptiste Tine invite à une collaboration étroite avec les forces de sécurité

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine, a invité, mardi, les populations de Daharatou (Bakel) à renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité (FDS) à travers la mise en place d’un programme de sécurité de proximité dans cette zone frontalière du Mali et de la Mauritanie.



« L’un des objectifs de cette visite est lié au contexte sécuritaire global. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais il est nécessaire que chacun s’implique dans un dispositif de sécurité collaborative au niveau local », a-t-il déclaré à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Il s’exprimait lors d’une tournée qui l’a conduit mardi au poste de police de Kidira, puis à Daharatou, un village de la commune de Bélé qui avait accueilli, il y a quelques semaines, une centaine de ressortissants maliens.



« Nous avons encore sollicité le concours des populations pour la surveillance générale. Elles doivent s’appuyer sur les leaders locaux, les chefs de village, l’administration territoriale et les FDS, afin de partager toute information inhabituelle observée dans leur environnement », a-t-il expliqué.



Concernant les ressortissants maliens installés temporairement à Daharatou, le ministre a précisé qu’il s’agit de « parents en difficulté venus chercher refuge auprès de leurs frères sénégalais. Nous leur avons prodigué des conseils d’hospitalité, mais aussi de prudence et de vigilance », a-t-il ajouté.



Le ministre de l’Intérieur a indiqué que le second objectif de sa visite était d’évaluer sur le terrain le plan de contingence élaboré lors du comité régional de développement interterritorial tenu récemment à Tambacounda.



Ce dispositif prévoit notamment l’accompagnement des sinistrés de l’année dernière et la mise en place de comités de veille et de suivi pour détecter précocement les signes d’alerte, en particulier en période d’hivernage.



« Je suis venu également rassurer les populations sur les dispositions prises au niveau central pour les accompagner face aux risques d’inondations. À ce stade, je suis confiant car les recommandations ont été appliquées et les populations sont en alerte, prêtes à réagir », a assuré Jean Baptiste Tine.