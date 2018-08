Bakel: la population menace et annonce une manifestation pour…

Cette marche pacifique, selon le coordonnateur du collectif, n’a « aucune connotation politico-politicienne, il s’agit d’un engagement citoyen qui interpelle tous les fils et filles du département de Bakel », précise-il.



A travers cette manifestation, le collectif entend aussi changer « la situation d’abandon » de Bakel par les différents gouvernements qui se sont succédé. « Nous avons décidé d’y mettre fin pour que ce département qui fait partie intégrante du Sénégal, bénéficie, de la part de l’Etat, du même traitement que les autres localités en termes d’infrastructures ».



Boubou Diakhité a invité tous les chefs de village, les imams (…) les mouvements et associations de jeunes et de femmes, le groupement des transporteurs du département à participer à cette marche pour amener les autorités à réhabiliter les routes, notamment, l’axe Tambacounda-Bakel, long de plus de 250 Km, et à améliorer les conditions de vie des populations.