Ballon d'Or européen c’est Sadio Mané, pas Van Djik encore moins Lionel Messi

Si Modric a mis fin à l’hégémonie de Messi – C. Ronaldo, cette tendance pourrait être de mise, encore une fois. Entre Van Djik et Sadio Mané, tout peut se passer. Mieux, le Sénégalais est en passe de marquer des points dans cette CAN 2019. Il peut devenir le Ballon d’Or 2019.



Le Ballon d’Or France Football est attribué en fonction de trois critères principaux : Performances individuelles et collectives (palmarès) pendant l’année, Classe du joueur (talent et fair-play) et Carrière du joueur. Pour ces trois critères, difficile de faire mieux que Sadio Mané cette année. En plus d’avoir glané un trophée de Ligue des Champions avec Liverpool (1152 minutes jouées, 4 buts marqués et artisan principal de la victoire en finale avec un penalty récolté très tôt durant la finale), le Sénégalais a été le meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts en 35 matchs joués.



En club, il est l’un des hommes forts aux côtés de Mo Salah et Van Djik. Seulement, lorsque Liverpool devait tenir dans la course au titre face à Manchester City de Guardiola, seul Sadio Mané enfilait les buts. L’égyptien restait alors dans une passe difficile avant de se relancer un peu plus tard dans la saison.Van Djik a eu cette même implication dans la saison des Reds. Le Néerlandais s’est montré très à son avantage durant cette saison. Il n’a jamais été dribblé. Un mur ! En sélection, c’est moins flagrant bien qu’il forme, avec De Ligt, une pair très solide. Cette année, les Pays-Bas ne sont pas engagés dans une compétition internationale d’où la difficulté de le voir tenir à Mané sur cet aspect. La seule satisfaction proviendrait de la Ligue des nations de l’UEFA et là encore, c’est le Portugal qui le bat en finale.Du côté de Lionel Messi, l’autre aspirant à ce trophée individuel, c’est plutôt la déception en Ligue des Champions qui vient ternir un tableau pourtant bien beau cette saison. Demi-finaliste de ladite compétition, il a été sorti par les Reds de Sadio Mané et Van Djik. Une « remontada » mémorable qui va affecter le reste de sa saison. Le Barça perd la Copa del Rey dans la foulée et Messi s’envole pour la Copa. Avec un seul but dans cette compétition, il a été transparent et l’Argentine s’est arrêtée à la porte de la finale. De quoi tuer ses chances pour le Ballon d’Or 2019 d’autant plus que Sadio Mané flambe avec le Sénégal dans la CAN 2019.Durant la compétition africaine, Sadio Mané aura marqué à 3 reprises pour 4 matchs joués avec le Sénégal. En plus de ses stats plus qu’honorables, il pèse dans le jeu de son équipe et est la tête de gondole d’une sélection qui est restée 13 ans sans connaître les délices d’une demi-finale. De bons points de marqués pour Sadio Mané qui, à coup sûr,sera Ballon d’Or africain devant Mohamed Salah. Pour ce qui est de la « Classe du joueur », l’autre critère de l’attribution de ce Ballon d’Or France Football, Sadio Mané est intraitable. Dans et en dehors du terrain, on ne lui connait aucun écart. La seule fois où il a été maladroit cette saison, c’est sur une bousculade sur Arturo Vidal…. rien de bien méchant, certainement. Il est l’exemple typique du joueur discipliné à l’image d’un Andres Iniesta, d’un Pirlo… jadis en Europe.Sa carrière, autre critère de l’attribution du Ballon d’Or, est celle d’un joueur venu du bas pour toucher les sommets. De Metz à Salzburg passant par Southampton et maintenant à Liverpool, Sadio Mané a connu une ascension fulgurante et bien pensée. Sans jamais se précipiter, le Sénégalais s’est bonifié avec le temps et devient, aujourd’hui, la référence à suivre pour des millions d’Africains. Des millions d’Africains qui, depuis Georges Weah, veulent voir un autre africain soulever ce Ballon d’Or.