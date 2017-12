Bamba Fall exige la lumière sur les 200 milliards annoncés par Mimi Touré

Bamba Fall invite le Procureur de la République à s’autosaisir dans l’affaire des 200 milliards de francs CFA que l’Etat aurait recouvré dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Le maire de la Médina est d’avis que cette manne financière que le président de l’Assemblée nationale Sénégal dit ne rien savoir, est beaucoup plus importante que les 1,8 milliards de francs CFA pour lesquels Khalifa Sall a été incarcéré.



Le lieutenant de Khalifa Sall soutient que l’Etat n’a pas le droit de faire «deux poids, deux mesures » dans sa manière de recouvrer ses fonds. Donc, soutient-il, les autorités doivent aller jusqu’au bout de leur logique en cherchant à éclairer la lanterne des Sénégalais si elles ne sont mues que par la transparence.



Bamba Fall, Khalifa Ababacar Sall, Barthélémy Dias, Me Aïssata Tall Sall, Idrissa Diallo, et soixante (60) autres personnes ont été exclus, ce samedi, des rangs du Parti socialiste, lors de la réunion du Bureau politique. Exclusion que l’édile de la Médina juge illégale puisque, relève-t-il, les textes régissant ce parti n’ont pas été respectés.