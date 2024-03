Bambey : Bassirou Diomaye Faye s’engage à régler l'hydraulique rurale

Après 10 jours de campagne, la Coalition Diomaye Président s’est rendu ce mercredi à Bambey où des foules immenses ont accueilli et accompagné le convoi. La caravane s’est arrêtée au quartier guinaw rail. Prenant la parole, Aida Mbodj a affirmé que la région « a beaucoup de chance. On a reçu Ousmane Sonko et maintenant Bassirou Diomaye Faye. Je vous confie mon fils qui va changer le pays. On veut que tu balaies Bambey pour qu’on gagne l’élection présidentielle le soir du 24 mars. »



Sous l’acclamation de la foule, le candidat à la présidentielle a pris la parole. « J’entends mes adversaires dire que je ne peux pas diriger le pays, je tiens à leur dire que je suis beaucoup plus qualifié qu’eux. Moi et eux ne sommes pas pareils et nous ne le serons jamais », a-t-il déclaré.



Bassirou Diomaye qui compte œuvrer beaucoup dans le domaine de l’agriculture lorsqu’il sera élu a déclaré va lui redonner son fleuron d’antan. « Bambey a un problème qu'il partage avec les populations de Ndiaganiao, c’est celui de l'accès l'eau potable, je l'ai vu dans beaucoup de quartiers. J'ai vu beaucoup de village à Bambey réclamer que Aquatech et Seo quittent les lieux, mais personne ne les a écouté. On ne vous promet pas qu'ils ne seront plus ici, mais on fera en sorte que le prix et l'accès de l’eau soient abordables. Population de Bambey, je vous demande à me faire confiance et de me confier ce pays, il sera très propre. Le détournement et le vol prendront fin.



Il ajoute : « Ce qu'on a vécu ces deux dernières années plus personne ne le veut, on va balayer tout ça avec ce balai que vous voyez. Ici, à Bambey, les professionnels de l’agriculture étaient formés ici à l'école des cadres ruraux de Bambey. Aujourd'hui, le gouvernement a participé à détruire cela, nous allons redonner du fleuron à Bambey et faire de l'agriculture le fleuron de l'économie sénégalaise. Nous allons former des agriculteurs qui iront à leur tour en former d'autres, c'est ce que nous voulons faire.