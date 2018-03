Barça 3-0 Chelsea : Débriefe et NOTES des joueurs L'homme du match : Lionel Messi (9/10)

Le génie du Barça a encore fait des dégâts ! Buteur dès le début de la rencontre avec un but dont il a le secret, dans un angle improbable, l'Argentin délivre ensuite une passe décisive à Dembélé après une chevauchée depuis le milieu de terrain. En seconde période, il assomme un peu plus Chelsea en marquant le troisième but. Inarrêtable !



FC BARCELONE

Marc-André Ter Stegen (7) : le gardien allemand est vigilant en première période pour capter un tir de Willian et repousser une frappe d'Alonso. En seconde période, il se couche bien sur une frappe de Zappacosta. Il était imbattable ce soir.

Jordi Alba (6) : comme à son habitude, il n'a pas hésité à jouer très haut pour apporter du soutien offensivement. Mais après quelques débordements de Moses, il a été plus prudent et il a souvent contré les centres du Nigérian.

Gerard Piqué (6) : match sérieux de la part du défenseur espagnol. Si son intervention sur Alonso peut faire polémique pour le penalty non sifflé, il réalise une très belle intervention sur un tir de l'Espagnol ensuite.

Samuel Umtiti (7) : le défenseur central français a été impérial. Il a réalisé plusieurs très bons jaillissements devant les attaquants adverses et il a coupé de nombreuses passes en direction de son but. Une lecture du jeu parfaite.

Sergi Roberto (5) : globalement en difficulté dans son couloir avec les montées d'Alonso. Offensivement, il n'a pas montré grand-chose.

Sergio Busquets (6) : comme à son habitude, le milieu barcelonais a joué juste et bien. Toujours précieux pour temporiser et permettre à son équipe de s'organiser. C'est lui qui décale Messi sur le premier but barcelonais. Remplacé à la 61e par André Gomes (non noté).

Ivan Rakitic (5) : le Croate réalise un match moyen. Il a surtout été prudent défensivement, régalant tout de même sur quelques belles transversales.

Andrés Iniesta (6,5) : il était incertain pour cette rencontre, mais il a finalement tenu sa place ce soir. Tant mieux pour le spectacle puisqu'il a été bon pendant une demi-heure, bonifiant chaque ballon par un dribble ou une passe. Derrière, il a baissé de pied, sans doute gêné physiquement. Remplacé à la 56e par Paulinho (non noté).

Ousmane Dembélé (7) : déjà très bon contre Malaga le week-end dernier, l'ailier français était titulaire ce soir et il n'a pas déçu. Impliqué sur le premier but barcelonais, il marque le deuxième. Et il a fait les efforts défensifs, avec notamment un excellent tacle sur Alonso dans sa surface en début de seconde période. Remplacé à la 66e par Aleix Vidal (non noté).

Luis Suárez (5) : l'avant-centre uruguayen a été précieux par ses décrochages et pour tenir le ballon, mais il manque ses face à face avec Courtois. Il avait sorti le bleu de chauffe ce soir pour faire les efforts, mais il n'a pas été inspiré dans la surface adverse.

CHELSEA

Thibaut Courtois (3) : le gardien belge repousse certes quelques tentatives barcelonaises, mais il n'est pas net sur les trois buts encaissés. Il laisse deux fois le ballon passer entre ses jambes sur les buts de Messi. On peut ajouter à cela une mauvaise relance en seconde période qui offre une occasion à Suarez. Un bel arrêt sur une tête de Paulinho tout même.

Marcos Alonso (6) : offensivement, il a été intéressant et il trouve la barre transversale sur coup franc avant la pause. Une grosse activité et souvent dans les bons coups. Il aurait pu obtenir un penalty en seconde période. Un peu moins inspiré défensivement sur le premier but et absent sur le deuxième.

Antonio Rüdiger (4) : l'international allemand n'était pas très inspiré en première période. Il intervient mal sur Dembélé sur le premier but barcelonais, puis il peut mieux faire sur le deuxième but plutôt que d'aller se placer derrière Courtois. Plus solide en seconde période et il trouve la barre transversale sur une tête.

Andreas Christensen (4) : le Danois a manqué de vitesse lorsque le jeu s'accélérait en face. Il se jette comme il peut, et sans réussite, devant Messi avant le deuxième but et n'a jamais affiché une grande sérénité.

César Azpilicueta (5) : moins en difficulté que ses compères de l'axe, il revient bien devant Messi après un grand pont de l'Argentin sur le deuxième but, même s'il ne parvient pas à le stopper. Pas le pire derrière.

Victor Moses (5) : quelques bons débordements mais il a gâché plusieurs opportunités par un manque de précision dans la dernière passe. Remplacé à la 66e par Davide Zappacosta (non noté).

Francesc Fàbregas (3) : on attendait beaucoup mieux de la part de l'Espagnol. Incapable d'organiser le jeu, il a été globalement transparent. En plus, il perd le ballon sur le deuxième but barcelonais et gâche une occasion de Kanté en lui volant le ballon dans la surface.

N'Golo Kanté (7) : le milieu défensif français a fait son match. On l'a vu gratter un nombre incalculable de ballons et il s'est plusieurs fois projeté vers la surface adverse lorsqu'il avait de l'espace. Un très bon match de sa part !

Willian (6,5) : comme au match aller, le Brésilien était le joueur de son équipe le plus inspiré. Techniquement, il a souvent fait la différence. On l'a vu participer au travail défensif et accélérer le jeu sur les remontées de balle.

Eden Hazard (4) : l'attaquant belge a bien démarré sa rencontre, provoquant ballon au pied et en réussite dans ses dribbles. Mais il a peu à peu fait des mauvais choix et il a eu du mal à terminer ses actions. Il est déposé par Messi sur le premier but barcelonais. Remplacé à la 82e par Pedro (non noté), ovationné par le Camp Nou.

Olivier Giroud (4) : préféré à Morata au coup d'envoi, le Français reste intéressant par son jeu dos au but et dans les airs. On l'a vu aussi combiner avec ses partenaires. Mais dans l'ensemble, c'était trop pauvre devant le but puisqu'il n'a jamais inquiété Ter Stegen. Remplacé à la 66e par Alvaro Morata (non noté), qui n'a pas montré grand-chose non plus.

