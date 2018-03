Barça 3-0 Chelsea : Messi marche sur les Blues

Avec le nul (1-1) à l'aller, Chelsea avait encore un espoir de se qualifier ce mercredi en se rendant sur la pelouse du FC Barcelone dans le cadre des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Blues ont globalement fait jeu égal avec les Barcelonais. Mais au final, ça fait 3-0 pour le Barça ! Les Barcelonais ont donné une leçon de réalisme aux Anglais.

Messi n'a besoin que de 3 minutes

Le Barça n'a pas attendu très longtemps pour prendre l'avantage dans cette partie. Sur la première occasion, au bout de 3 minutes de jeu, Messi glissait le ballon entre les jambes de Courtois (1-0, 3e). Derrière, Chelsea jouait plus haut et se procurait de bonnes opportunités, sans parvenir à la mettre au fond. Les Barcelonais, eux, n'avaient pas besoin de beaucoup d'occasions et Dembélé profitait d'un gros travail de Messi pour doubler la mise (2-0, 20e). Deux occasions, deux buts : quel réalisme ! Si les Blues tentaient de réduire l'écart, les partenaires de Giroud étaient trop maladroits dans le dernier geste. Et Alonso trouvait le poteau sur coup franc avant la pause.

Messi tue le suspense

Au retour des vestiaires, Chelsea poussait pour revenir et pensait obtenir un penalty lorsqu’Alonso s'écroulait dans la surface alors qu'il filait au but. Mais l'arbitre ne bronchait pas, provoquant la colère de Giroud et Conte. Les Blues voulaient y croire mais l'histoire se répétait... Messi faisait parler son talent pour marquer le troisième but barcelonais (3-0, 63e) ! La Pulga pouvait savourer les acclamations d'un Camp Nou toujours émerveillé par son génie. Derrière, Chelsea voulait au moins sauver l'honneur dans ce match mais Ter Stegen se couchait sur une frappe de Zappacosta et Rüdiger trouvait la barre transversale de l'Allemand sur une tête. Quand ça ne veut pas... Le Barça rejoint donc Liverpool, le Real Madrid, la Juventus Turin, Manchester City, le FC Séville, l'AS Rome et le Bayern Munich en quarts de finale. Le tirage au sort se déroulera ce vendredi 16 mars à 12h.

Source: Maxifoot