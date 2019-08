Barça: Ansu Fati s'imagine jouer pour l'Espagne

Anssumane Fati a fait ses débuts professionnels dimanche au Camp Nou avec Barcelone face au Bétis Séville (5-2). Le joueur de 16 ans, talent annoncé, en a profité pour marquer une petite page de l'histoire catalane.



16 ans, 9 mois et 25 jours pour une première apparition avec Barcelone. En remplaçant Carles Pérez ce dimanche au Camp Nou face au Bétis Séville (5-2) à la 73e, Anssumane Fati est devenu le deuxième plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot blaugrana. A 18 jours près, le jeune attaquant né en Guinée-Bissau aurait pu battre un record de 1941 qui appartient toujours à l'Espagnol Vicenç Martinez, pour une première alors face au Real Madrid.



78 ans plus tard, c'est un petit moment d'histoire qu'a offert Ernesto Valverde à "Ansu" Fati. Une performance saluée par une belle accolade de la légende Lionel Messi, qui s'est félicité de voir des joueurs issus de la Cantera s'illustrer avec l'équipe première. Arrivé à l'âge de 10 ans à la Masia en provenance de Séville, Ansu Fati a rapidement été couvé par les dirigeants, le considérant comme un diamant à polir.



Il s'imagine jouer pour l'Espagne



Profitant des absences dans le secteur offensif, Fati, qui a récemment signé un contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2022, a pu participer quelques minutes à la fête pour la première de la saison au Camp Nou. Talent précoce, il a suscité très jeune la convoitise de nombreux clubs. "Le Real Madrid offrait beaucoup d'argent, mais le Barça est venu et ils ont proposé un projet", a confié le père du joueur dimanche à une radio espagnole pour expliquer la signature de son fils en Catalogne.



S'il s'entraînait depuis quelques jours avec l'équipe première, le garçon devrait en théorie évoluer avec l'équipe des jeunes de Barcelone, dirigée depuis cet été par Victor Valdes, revenu au bercail après sa retraite sportive. Le joueur, qui possède la nationalité espagnole, s'imagine plus tard jouer avec la Roja.



Remarqué en Youth League



L'ailier gauche s'était distingué la saison dernière en Youth League où il avait inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 9 rencontres. Compétition où Barcelone a été éliminé par Chelsea aux tirs au but lors des demi-finales. Fati avait alors marqué les deux buts de son équipe contre les Blues, après avoir déjà été buteur lors de la rencontre face à Lyon en quarts de finale.



Celui qui avait quitté Séville enfant, au point de rendre furieux le directeur sportif Monchi, a déjà rendu les siens fiers ce dimanche, et son père prétend pouvoir "mourir" après avoir vu son fils évoluer avec Barcelone au Camp Nou. Si l'important secteur offensif du tenant du titre de la Liga devrait dans un premier temps ne lui donner que quelques minutes de temps de jeu, Fati s'est déjà fait un nom, et a pris date avec l'avenir.