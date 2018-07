Barça : Coutinho va devenir Portugais

Supporters brésiliens, rassurez-vous. Non, le milieu offensif Philippe Coutinho (26 ans, 22 matchs et 10 buts toutes compétitions avec FC Barcelone pour la saison 2017-2018) ne va pas jouer pour le Portugal. L'Auriverde va simplement obtenir la double-nationalité, ce qui permettra au Barça de libérer une place de joueur extra-communautaire.



Les Blaugrana peuvent remercier la femme de Coutinho, portugaise, qui permet à son mari d'obtenir un passeport européen grâce à leurs cinq années de mariage. L'ancien de Liverpool a déposé ce lundi les documents nécessaires au Consulat portugais, mais aussi à la Ligue et à la Fédération, ce qui l'autorise à démarrer la saison en tant que joueur ressortissant de la communauté européenne.



Si l'on ajoute à cela le départ de Paulinho, le Barça n'a désormais plus que deux joueurs extra-communautaires sur trois autorisés : le Brésilien Arthur Melo et le Colombien Yerry Mina. D'après El Mundo Deportivo, la dernière place serait réservée à l'ailier de Chelsea Willian.

Avec Maxifoot