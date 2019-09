Barça : Messi invite Dembélé à être plus professionnel

Malgré son immense potentiel, l'ailier Ousmane Dembélé (22 ans, 1 match en Liga cette saison) n'a pas encore réussi à s'imposer au FC Barcelone. Dans les colonnes du quotidien catalan Sport ce jeudi, la star du Barça Lionel Messi (32 ans) a évoqué les qualités de l'international français, mais aussi les progrès qu'il doit encore réaliser. "Je vois qu'il a des qualités impressionnantes, il peut faire ce qu'il veut. Il est encore très jeune et cette année sera très importante pour lui afin de passer un cap. Il doit changer en étant professionnel, à avoir ça tout le temps en tête avec l'objectif de triompher à Barcelone, comme il en a envie. J'espère qu'il ne sera pas malchanceux cette année avec les blessures, car l'an dernier, quand nous avions le plus besoin de lui, il s'est blessé. Il faut souhaiter qu'il soit en forme cette saison pour qu'il puisse démontrer ses qualités, il en a beaucoup. Comme joueur, il est impressionnant", a estimé l'Argentin. Mais pour afficher l'étendue de son talent, Dembélé va devoir être plus sérieux.