Barça, coronavirus : pas de test pour Ousmane Dembélé

La reprise des entraînements est prévue pour cette semaine en Liga, puisque le gouvernement a autorisé les joueurs à s'entraîner. Ils devront cependant respecter des consignes très strictes, comme la distance de plusieurs mètres entre eux, et il s'agira surtout d'entraînements individuels visant une remise en forme sur le plan physique tout en travaillant quelques points techniques.



Mais surtout, ils vont être testés. Enfin, pas tous. Comme l'explique la Cadena SER, Ousmane Dembélé n'aura pas le droit à un test pour le coronavirus, contrairement au reste de ses partenaires. Et pour cause, les tests ne seront effectués qu'aux joueurs enregistrés pour la 2e partie de saison. Le Français, en théorie blessé jusqu'à la fin de la saison qui devait se terminer en mai, n'avait donc pas été inscrit. Une drôle de situation forcément, puisqu'on peut imaginer qu'une fois totalement remis, l'ancien du Stade Rennais devra revenir à l'entraînement avec le reste de ses partenaires.