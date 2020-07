Barça : dilemme pour la fin de saison d'Ansu Fati

Un dilemme dans la gestion de la fin de saison d'Ansu Fati pour le Barça ? Les dirigeants vont devoir décider quelle compétition leur pépite va jouer. En effet, le joueur de 17 ans peut soit aider l'équipe première dans le but d'essayer de ramener le titre et pour la suite de la Ligue des Champions avec déjà un 8e de finale retour prévu contre le Napoli.



Mais, selon Footmercato, Fati pourrait aussi être utilisé dans l'équipe réserve alors qu'elle s'apprête à disputer les playoffs pour une accession en deuxième division. Ce scénario paraît peu probable quand on connaît le talent du jeune attaquant auteur de 6 buts cette saison en Liga, d'autant plus qu'Antoine Griezmann est blessé pendant une durée indéterminée et que Martin Braithwaite est interdit de participer à la plus grande compétition européenne.