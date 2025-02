Barça : énorme surprise, Messi songe à un retour à Barcelone !

Et si Lionel Messi faisait son grand retour au FC Barcelone ? Parti en larmes en 2021 pour le Paris Saint-Germain avant de rejoindre l’Inter Miami en 2023, l’Argentin pourrait bien retrouver le club de sa vie. Selon le journaliste Alex Candal, qui avait été le premier à annoncer sa signature aux États-Unis la légende argentine aurait confié son désir de rejouer au Camp Nou avant de raccrocher les crampons. Son contrat en MLS prenant fin en décembre, les spéculations s’intensifient sur une dernière danse en Catalogne, même si des obstacles subsistent, notamment les finances du club et sa relation avec le président Joan Laporta.



Messi veut jouer au Camp Nou



Un retour du légendaire numéro 10 serait un coup de tonnerre pour le Barça, tant sur le plan sportif qu’émotionnel. Toutefois, la question de son intégration dans l’équipe actuelle se pose, avec des joueurs comme Lamine Yamal et Raphinha déjà bien installés sur les ailes. Malgré tout, l’impact de La Pulga dépasse le terrain : son arrivée renforcerait l’image du club et galvaniserait les supporters. Reste à savoir si Barcelone pourra concrétiser ce rêve fou et offrir à son icône une dernière danse sous les couleurs blaugrana. Sur le papier, on a du mal à imaginer un tel deal pouvoir se boucler, mais avec un Joan Laporta à la tête de l'équipe, toutes les spéculations doivent être considérées. Reste aussi cependant à voir quelle sera la position d'Hansi Flick, toujours soucieux de conserver un équilibre dans son groupe, en à croire Onze Mondiale.