Barça : la clause de Messi, Bartomeu confirme

Depuis son 32e anniversaire, Lionel Messi (32 ans) dispose bel et bien d’une clause lui permettant de quitter le FC Barcelone au terme de chaque saison, en tant que joueur libre. Révélée par le journal El Pais, cette information a été confirmée ce vendredi soir par le président du club catalan, Josep Maria Bartomeu, absolument pas inquiet à l’idée de cette possibilité.

"Je n'ai aucune inquiétude sur le fait que Leo est très attaché à Barcelone et qu'il jouera au Barça pas seulement jusqu'en 2021 (date de la fin de son contrat) mais encore de nombreuses années, a affirmé le dirigeant au micro de Barça TV. Il s’agit du même contrat que Xavi, Puyol et Iniesta avant. Ils doivent avoir la liberté, parce qu'ils l'ont gagnée, de décider eux-mêmes de leur futur et du moment auquel ils veulent arrêter le football."

