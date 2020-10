Barça: le geste de Dembélé pour montrer sa détermination à Koeman

C’est un peu le monde à l’envers du côté du FC Barcelone. Alors qu’on le lui avait offert quatre jours de congés, Ousmane Dembélé s’est volontairement présenté au centre d’entraînement du Barça pour s’entretenir physiquement, selon le média catalan Sport. Pour rappel, l'ancien Rennais revient d’une longue blessure qui a largement amputé sa saison dernière, et n’a pas été appelé en équipe de France, qui sort d'un carton en amical contre l'Ukraine.



Koeman agacé par son attitude

Le champion du monde entend prouver qu’il sait mettre à profit son repos. Un message envoyé à Ronald Koeman, que la presse espagnole dit agacé par l'attitude du joueur, notamment par ses retards réguliers. La décision d'Ousmane Dembélé de rester au club, alors que Manchester United le désirait, aurait également déplu à son nouvel entraîneur.



La nouvelle recrue Sergino Dest n’a pas non plus souhaité perdre de temps. Entré en jeu pour un quart d’heure face au FC Séville (1-1) en remplacement de Jordi Alba, le latéral américain profite de l’absence de matchs internationaux pour garder le rythme. Son concurrent dans le couloir gauche, blessé et non présent avec la Roja, était lui aussi là, pour soigner son tendon droit.



RMC Sport