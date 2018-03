Barça : le réveil de Dembélé ?

Recruté 105 millions d'euros, plus 42 millions d'euros de bonus, en provenance de Dortmund l'été dernier, Ousmane Dembélé (20 ans) inquiétait les supporters du FC Barcelone. Tout d'abord en raison de ses pépins physiques, qui l'ont privé de plusieurs mois de compétition cette saison, ensuite pour ses apparitions timides depuis son retour de blessure.

Dembélé virevoltant et décisif

Revenu dans le groupe le 11 février dernier, l'ailier français n'avait pas franchement convaincu lors de ses apparitions. Après sa reprise contre Getafe (0-0), Ernesto Valverde l'avait même laissé sur le banc les deux matchs suivants, avant de le titulariser face à Gérone (6-1). Derrière, le coach barcelonais ne lui avait accordé que 15 minutes contre Las Palmas (1-1), puis ne l'avait pas utilisé contre l'Atletico Madrid (1-0).

Samedi, l'ancien Rennais était titulaire à Malaga (2-0), sa troisième titularisation seulement en 2018. Et, cette fois, il n'a pas déçu. Durant les 85 minutes passées sur la pelouse, Dembélé a donné le tournis à la défense adverse. Ses accélérations et ses dribbles ont fait souffrir ses adversaires. Une belle prestation récompensée par une passe décisive pour Philippe Coutinho, avec la manière : débordement, feinte de frappe et passe millimétrée pour son partenaire qui lui a rendu hommage après la rencontre. «Ousmane Dembélé est un grand joueur. Ce qu'il a fait sur mon but, c'est lui tout craché», a lâché le Brésilien.

Valverde a aimé

Auteur de sa meilleure prestation sous les couleurs barcelonaises, Dembélé commence à prendre ses marques. Le Tricolore doit s'adapter au style de jeu du Barça, notamment en restant moins sur son aile. «Nous avons besoin que les ailiers repiquent dans l'axe parce que souvent, nos latéraux montent. Les ailiers doivent savoir jouer dos au but, savoir s'ils sont seuls et s'ils peuvent se retourner, et il a cette capacité», a expliqué Valverde après la rencontre. L'entraîneur barcelonais a apprécié la prestation du Français et reconnaît ses qualités : «Ce soir, je crois qu'il a eu plus de précision, mais ce qui est bien avec lui, que ce soit ce soir ou les fois précédentes, c'est qu'il provoque toujours son vis-à-vis. Il tente toujours des dribbles et nous avons besoin de joueurs comme ça, qui fassent front, qui utilisent leur vitesse ou sachent se démarquer comme il l'a fait sur le second but. Après, il a les qualités pour conclure les actions et surtout pour distribuer des passes décisives.» Confronté à une rude concurrence, Dembélé doit poursuivre dans cette voie pour s'imposer en Catalogne.

Source: Maxifoot