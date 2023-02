Barça s’envole en tête de la Liga en écrasant le FC Séville de Pape Gueye (3-0)

Le baptême de feu du jeune milieu sénégalais Pape Gueye avec le FC Séville a tourné la u vinaigre contre le FC Barcelone.



En effet, alors que ses poursuivants, le Real Madrid et la Real Sociedad, se sont inclinés un peu plus tôt ce dimanche, le FC Barcelone ne s'est pas loupé et s'est imposé tranquillement face à Séville grâce à des buts de Jordi Alba, Gavi et Raphinha (3-0).



Pape Gueye qui a été titularisé d’entrée, a joué 83 minutes et a fait un assez bon match.