Barça : un accord pour Arthur officialisé !

Il ne manquait plus que l'officialisation, c'est chose faite ! Ce dimanche, le FC Barcelone annonce un accord avec le Grêmio Porto Alegre pour un transfert du milieu de terrain Arthur (21 ans).

"Le FC Barcelone et le Grêmio Porto Alegre ont conclu un accord pour souscrire une option d'achat sur le joueur", annonce le club catalan dans un communiqué. Si le Barça exerce son option l'été prochain, il paiera 30 millions d'euros plus 9 millions de bonus pour boucler ce transfert.