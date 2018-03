Barcelone : Iniesta donne des détails sur son futur

Partira, partira pas ? Andres Iniesta est toujours indécis sur la suite à donner à sa carrière. À 33 ans, il a reçu une offre de prolongation de Barcelone mais ne serait pas contre découvrir un nouveau club.



« Plein de choses se passent dans ma tête, a expliqué l’international espagnol au micro de la 'Cadena Ser'. Certaines avec plus de force que d’autres et il reste quelques semaines avant de donner ma décision de continuer ou de partir. Ce n’est pas simple, je suis plus vieux donc tout change. De choses excitantes s’ouvrent à moi de bien des façons. »



Le Catalan a également donné quelques indications sur son futur club : « Je n’irai dans aucun club qui pourrait être en concurrence avec mon club. Tous ceux qui ne sont pas en concurrence avec Barcelone seront des scenarios possibles. » Andres Iniesta arrêtera son choix d’ici la fin du mois d’avril. Parmi les possibilités qui s’offrent à lui figure notamment la Chine.

Source: Besoccer