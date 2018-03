Barcelone : « J'ai peur de sortir de chez moi car j'ai honte », a révélé André Gomes

Ce qu'André Gomes a confessé pour 'Panenka' est quelque chose de dur à entendre. Chaque fois qu'il joue avec le Barça, André Gomes a peur de l'échec, et ne montre pas ce qu'il sait faire de mieux. Un jeu complètement différent que ce qu'il savait faire lorsqu'il était à Valence.

Malgré la défense de ses coéquipiers, de son entraîneur et de son entourage, André Gomes ne va pas bien et les critiques et sifflets des supporters du Camp Nou pèsent beaucoup sur son moral et sur sa manière de jouer.

Voici les déclarations que le joueur a faites pour la revue 'Panenka' : « Je ne me sens pas bien sur le terrain, je ne profite pas comme je le devrais. Les premiers mois se sont bien passés, mais les choses ont changé. C'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est devenu l'enfer à cause de la pression. »

« La sensation que j'ai avant chaque match, ce n'est pas bon. La pression se sent même dans les entraînements. Il est possible que je pense toujours au match précédent et cela m'empêche de m'entraîner correctement », a déclaré le milieu de terrain portugais.

Et la peur se fait sentir dans sa vie quotidienne : « À plusieurs reprises, je n'ai pas voulu sortir de chez moi. Les gens te regardent et j'ai peur de sortir à cause de la honte. Je n'arrive pas à sortir la frustration de mon corps, et c'est pourquoi je ne veux déranger personne. Comme si j'avais honte. »

Source: Besoccer