Barcelone : Xavi met en garde Dembélé

Légende du FC Barcelone Xavi est revenu dans So Foot sur l’adaptation difficile d’Ousmane Dembélé dans le club catalan. Si le milieu de terrain rien n’est pas inquiet, il explique que l’ancien Rennais doit se faire violence pour rentrer parfaitement dans le système des Blaugranas : « Ousmane Dembélé va devoir apprendre à penser plus vite, en quelques fractions de seconde. Et c’est là qu’on verra s’il a le mental. Il doit se dire : Je suis un joueur du Barça. Il va avoir besoin de temps, mais le Barça, c’est comme un examen pour un footballeur. À Barcelone, il faut réfléchir vite et savoir 3 fois plus de choses qu’ailleurs, car l’équipe joue 30 mètres plus haut sur le terrain »



Persuadé du talent du jeune français, Xavi explique que cela ne suffira pas à s’imposer en Catalogne : « Il y a des joueurs excellents qui n’ont jamais rien fait, faute de pouvoir gérer la pression. Ces joueurs-là, tu les regardes à l’entraînement et tu te dis : Ils vont tout casser, devenir des légendes. Mais non, ils entrent sur le terrain avec les jambes qui tremblent, ils ne veulent plus la balle. Et tu te demandes : "Putain, qu’est-ce qui lui arrive ? Qu’est-ce qui leur arrive ?" »



Footmercato