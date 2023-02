Baromètre Ecofin des 50 personnalités africaines qui inspirent le plus confiance: Sadio Mané 3e, Sonko classé 17e devant Macky

Du 31 janvier au 2 février 2023, les lecteurs de l’Agence Ecofin ont désigné les personnalités africaines en qui ils ont le plus confiance. C’est au milliardaire nigérian Aliko Dangote que revient la première place, sans surprise tant le tycoon est régulièrement applaudi sur les réseaux sociaux africains à chacune de ses initiatives entrepreneuriales. Sur la seconde marche du podium, figure le journaliste Alain Foka, suivi de près par le footballeur Sadio Mané.La surprise de ce classement est certainement l’opposant sénégalais, Ousmane Sonko, qui est classé 17e personnalité du continent africain qui inspire le plus confiance devant le Président Macky Sall, qui est classé 26e.Parmi les 10 chefs d’Etat qui figurent dans ce top 50, le Président de la transition malienne, Assimi Goïta (4e) vient en tête, suivi de Paul Kagame (5e). Alassane Ouattara est classé 16e, juste devant Ousmane Sonko.On y trouve également 7 financiers dont 5 banquiers. Quatre nations dominent le classement : la Côte d’Ivoire (9), le Cameroun (9), le Sénégal (8) et le Nigeria (4).Les autres Sénégalais dans ce Top 50 sont l’écrivaine Fatou Diome, les chanteurs Youssou Ndour et Akon, le banquier Makhtar Diop, Directeur IFC, l’ancien Premier ministre Aminata Touré.Cliquez sur ce LIEN pour voir le classement en intégralité