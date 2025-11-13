Barrage Coupe du monde 2026 : La RD Congo sort le Cameroun et affronte le Nigeria en finale

La République démocratique du Congo a éliminé le Cameroun, ce jeudi 13 novembre à Rabat (Maroc), en demi-finale de barrage de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 (1-0).
Dans un match longtemps indécis, le défenseur du Losc, Chancel Mbemba, a délivré son équipe dans le temps additionnel sur corner (1-0, 90'+1). Un but qui permet aux « Léopards » de maintenir l'espoir d'une deuxième qualification au Mondial (après 1974 sous l'appellation Zaïre).
La RD Congo affrontera le Nigéria en finale ce dimanche à 19h00 GMT. Le vainqueur va passer par un barrage intercontinental, en mars 2026, pour entériner son ticket pour la Coupe du monde 2026, disputée du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.
