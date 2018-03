Barrages Coupe CAF : C'est ce mercredi que Génération Foot va connaître son adversaire

Après avoir été éliminés de la Ligue des champions en 16es de finale par Horoya AC, les poulains du coach Olivier Perrin ont été reversés dans la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf). Mais pour atteindre la phase de poule de cette compétition, Génération Foot va d'abord se frotter à un adversaire en barrage.Les protégés du président Mady Touré vont connaître leur adversaire ce mercredi, après un tirage au sort qui sera effectué au Caire à partir de 17 heures (Gmt). En effet, les vainqueurs du dernier tour de cette phase affrontent les perdants du dernier tour de la Ligue des Champions CAF afin de déterminer les huit équipes qualifiées pour la phase de poules. Les huit équipes qualifiées pour la phase de poules sont répartis après tirage au sort en 2 poules de quatre et elles s’affrontent dans chaque poule en matches aller et retour. Les deux premières équipes de chaque poule se qualifient pour des demi-finales croisées (1er A vs 2e B et 1er B vs 2e A) qui produisent deux finalistes qui se disputent le trophée.