Barthélémy Dias est arrivé au tribunal à bord d'une voiture banalisée

Barthélémy Dias est arrivé au palais de justice de Dakar, il y a quelques minutes. Il a été transporté à bord d'un véhicule banalisé par les forces de sécurité. Ses soutiens, dont le maire de la Médina Bamba Fall venus au tribunal, et les journalistes qui se sont déplacés en masse, ont été surpris.



Le maire de Mermoz-Sacré coeur doit faire face au procureur de la République Serigne Bassirou Gueye, après 48 heures de garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Colobane, suites à ses propos jugés outrageant envers les magistrats vendredi dernier.



Barthélémy Dias a été arrêté dans les locaux du site Dakar actu, en plein enregistrement d'une émission, pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection. Son avocat Me El haj Diouf estime que son client est victime d'une interprétation fausse de ses déclarations.