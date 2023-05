Barthélémy Dias face à la presse ce lundi pour se justifier

Le maire de la ville de Dakar et membre du mouvement Taxawu Senegaal, va faire face à la presse ce lundi vers 19 heures. Barthélémy Dias a organisé la semaine dernière, le Forum mondial de l'économie sociale et solidaire avec comme invité le chef de l'Etat. Est-ce qu'il va faire le bilan de sa cérémonie. Ou est-ce qu'il va aborder les questions d'actualité ?



En tout cas, il faut souligner que les commentaires vont bon train depuis son apparition en toute complicité avec le président Macky Sall lors de cette cérémonie. Les deux hommes qui étaient des "ennemies jurés" se sont échangés des accolades, une poignée de main accompagnée de sourires.



Mieux au cours de la cérémonie, le chef de l'Etat a magnifié le travail qui est en train d'être effectué dans la capitale sénégalaise par Dias fils en ces termes : "Barthélémy Toye Dias ya gui doxal" ( Barthélémy tu es en train de bien travailler, en wolof).



Si les images montrant leur "complicité" ont suscité autant de commentaires, c'est parce que beaucoup de Sénégalais ont cru que l'entente entre les deux hommes était impossible. De plus, lors d'une émission à la Tfm, Barthélémy Dias avait juré qu'il ne serait jamais assis sur une même table avec le chef de l'Etat.



Qu'est-ce qui a changé entre temps ? Barthélémy Dias va-t-il donné son point de vue sur le dialogue lancé par le président Sall ? Ou va-t-il demander à son mentor, Khalifa Ababacar Sall, candidat déclaré à la présidentielle 2024 d'aller répondre à l'appel de Macky Sall ? Ou se justifier sur les commentaires ? Rendez-vous à 19 heures...