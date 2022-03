Basket-Ball Africa League (3ème journée) : le DUC se relance et défie l’US Monastir ce samedi

Le Dakar Université Club (DUC) a enfin lancé sa compétition. Les protégés de Parfait Adjivon ont dominé le Rwanda Energy Group (REG) (92-86). Après deux revers, les « étudiants » n’avaient pas d’autres alternatives que de décrocher une victoire.



Devant le public à Dakar Arena, le DUC a sorti le grand jeu pour venir à bout du REG. Le pivot Adama Diakité a fait un gros match, Il a réussi un double-double avec 30 points et 11 rebonds. Le meneur Hameed Tariq Ali a été étincelant qui a réussi à marquer 17 points, 8 passes décisives et 4 rebonds).



Le capitaine du DUC Abel Diop, a réussi un double-double avec 11 points inscrits et 10 rebonds. L’arrière Cheikh Bamba Diallo a réussi 12 points dont 2 tirs primés.



Pour espérer faire partie des équipes qui prendront part aux quarts de finale, le DUC doit battre l’Union sportive de Monastir et l’AS Salé du Maroc. En cas de deux victoires, le DUC peut s’ouvrir les portes des quarts de finale.

Le DUC croisera le fer avec l’US Monastir ce samedi à 17h30.





Programme BAL



Samedi 12 mars 2022

14h00 : SLAC / Ferroviario

17h 30 : US Monastir / DUC