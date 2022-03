Basket-Ball Africa League : le DUC s’incline à nouveau et se complique la tâche

Les Mozambicains de Ferroviario ont dominé le DUC, lors de la 2ème journée de la Conférence du Sahara. L’Américain William Kiah Perry, homme du match, a été le véritable bourreau des étudiants. En bon meneur, il a permis à son équipe de gagner ce match (98-92).



Pour ne pas rater le train des quarts à Kigali, le DUC doit impérativement gagner ses 3 derniers matchs contre REG du Rwanda, Monastir de la Tunisie et AS Salé du Maroc.



De leur côté, les Tunisiens de l’US Monastir ont assuré leur 2ème victoire de rang devant le SLAC de la Guinée (76-55). Les Guinéens de SLAC tenteront de se relancer, ce mercredi, face aux Rwandais de REG, qui sortent d’un succès d’entrée contre les Marocains de l’AS Salé (91-87).



L’AS Salé du Maroc ira à l’assaut de Ferreviario du Mozambique. Cette rencontre promet un beau spectacle sur le parquet de Dakar Arena.



Programme BAL



17h30 : REG / SLAC

21h00 : AS Salé / Ferroviario