Basket-Ball – National 1 féminin: Flying Star obtient sa première victoire de la saison, ASFO défie DUC, ce mercredi

Après 8 matchs sans la moindre victoire, Flying Star a signé, mardi, sa première victoire de la saison. Une victoire acquise devant la formation de l’ISEG (65-62). Considérées comme les grandes favorites de ce match, les étudiantes de l’ISEG, qui n’avaient besoin que d’une victoire pour les play-offs, ont trébuché face à l’équipe de la Patte-d’oie. Après son premier succès, Flying Star (7ème, 10 pts) est assuré de disputer les play-down.



En match de clôture de cette 11ème journée de la Poule B, cet-après midi, au Stadium Marius Ndiaye, le DUC (1er, 15 pts) croise le fer avec ASFO (3ème, 15 pts). Ce choc a comme enjeu la 1ère place.

A égalité de points avec DUC et ASFO (15), la Jeanne d’ARC (2ème) rend visite à Mbour Basket (5ème, 11 pts). Dans cette poule, DUC, JA, et ASFO sont presque sûrs de disputer les play-offs. Par contre, ISEG et Mbour batailleront ferme pour la 4ème place.



Dans la poule A, ce mercredi, le public de Marius Ndiaye aura droit à un palpitant duel entre Jaraaf (4ème, 14 pts) et Saint-Louis Basket (3ème, 15 pts).