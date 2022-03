Basket – Cérémonie de présentation: les 13 ambassadeurs du Duc pour la BAL

Le président de la BAL, Amadou Gallo Fall et de nombreuses légendes du club ont pris part à la cérémonie. C’est dans une ambiance de fête que s’est déroulée cette présentation des 13 joueurs, dont les recrues sont : le pivot français Aboudou Jordan, le meneur ivoirien Louis Jean Benoit Sie, le meneur américain Hameed Tariq Ali et le pivot congolais Chadrack Lufile.



Logé dans la Sahara Conférence, le DUC partage sa poule avec Salé (Maroc), Ferroviario da Beira (Mozambique), Rwanda Energy Group (Rwanda), Seydou Legacy Athletic Club (Guinée) et US Monastir (Tunisie).



A l’issue des matchs de poules, les 4 premières se qualifieront pour les quarts, qui auront lieu à Kigali au Rwanda.



Voici la liste des 13 joueurs:

Thierno Ibrahima Niang – DUC

Aboudou Jordan – JAVCM Vichy Clermont (France)

Louis Jean Benoit Sie – Abidjan Basket Club

Bassirou Ba – DUC

Hameed Tariq Ali – Al Saad Qatar

Cheikh Tidiane Faye – Saint Louis BC

Cheikh Bamba Diallo – AS Douanes

Mamadou Badji – Saint Louis BC

Adama Diakhite – University of East

Chadrack Lufile – CSM Miercurea – Roumanie

Abdel Abdourahmane Diop – DUC

Saint Christophe Gomis – DUC



Staff technique : Coach Parfait Adjivon, assistant 1 : Khady Diop, assistant 2 : Malick Ndiaye, Kiné Guèye