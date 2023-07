Basket : Cierra Dillard naturalisée sénégalaise

C’est officiel, Cierra Janay Dillard est naturalisée sénégalaise et pourra potentiellement disputer l’AfroBasket Féminin 2023 (26 juillet – 6 août à Kigali, au Rwanda) avec l’équipe nationale féminine. Née aux Etats-Unis et pensionnaire de l’Alexandria Sporting Club (Egypte), la basketteuse de 27 ans a été notifiée ce vendredi de sa naturalisation.



« La Fédération Sénégalaise de Basket Ball informe que, par Décret numéro 2023-1297 du 7 juillet 2023, le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall a accordé la nationalité sénégalaise à Mademoiselle Cierra Janay Dillard », informe la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) dans un communiqué, soulignant que « cette naturalisation lui permet désormais de jouer pour le compte de l’équipe nationale féminine de basket ».



« J’apprends d’elles (ses coéquipières) car je sais qu’elles ont réussi beaucoup de bonnes choses avec cette sélection. J’ai beaucoup à tirer de leurs expériences et de leurs conseils pas seulement pour la compétition mais aussi pour ma carrière. C’est un privilège et un honneur pour moi d’apprendre à côté d’elles », affirmait la meneuse venue récemment en équipe nationale.



« Cierra est une très bonne joueuse qui j’espère participera à notre épanouissement. C’est une fille extraordinaire avec un état d’esprit extraordinaire. Moi, je ne suis pas quelqu’un qui pense qu’une joueuse va nous permettre à elle seule de gagner. Il faut qu’elle arrive à nous aider dans le secteur où nous avons besoin d’elle », confiait Moustapha Gaye, sélectionneur des « Lionnes » lors de la publication de la liste des joueuses pour la suite de la préparation.