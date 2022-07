Basket – Coupe de la Ligue Dames : chocs DUC / Jaraaf et ASFO / JA, ce samedi

Avant le choc comptant pour les quarts de finale des play-offs du championnat national 1 féminin de basket-ball, le DUC (1èr de la poule B) et Jaraaf (4ème de la poule A) disputeront un avant-gout, cet après-midi, au stadium Marius Ndiaye, en match des quarts de finale de la Coupe de la Ligue féminine, avec comme enjeu une place en demi-finales.



Une autre place en demi-finale mettra aux prises l’ASFO et la Jeanne d’Arc. Cette rencontre est leur 3ème de la saison. Les deux équipes étaient dans la même poule B en championnat. À l’aller, l’ASFO s’était imposé (72-69), avant de s’incliner au retour devant les JA-women, rapporte le quotidien sportif « Stades ».



En lever de rideau des deux chocs tant attendus, l’ASC Ville de Dakar joue une place en demi-finale face à Bopp. Dans cette rencontre déséquilibrée en termes de forces en présence, l’équipe de la Municipalité, vainqueur en championnat de la formation boppoise, à l’aller (59-45) et au retour (70-27), part largement favorite.



Programme ¼ de finale

Stadium Marius Ndiaye

14h00 Ville de Dakar / Bopp

16h00 DUC / Jaraaf



18h00 ASFO / JA

ISEG / DBALOC reporté