Basket – Coupe du monde 2023 : cinq équipes africaines se disputent une place pour les Jeux Olympiques de Paris

La lutte pour le titre va désormais mettre aux prises les 16 équipes qui se sont qualifiées pour le 2e tour de la Coupe du Monde FIBA 2023. Mais les 16 éliminées vont elles aussi disputer des matchs importants dans l'optique du Tournoi Olympique de Paris 2024.



En effet, les matchs de classement pour les places 17 à 32 vont permettre d'attribuer des places aux JO et dans les Tournois de Qualification Olympique FIBA 2024.



Qualification directe pour le Tournoi Olympique de Paris 2024



Afrique : qui prendra le meilleur départ ?



Toutes les cinq équipes africaines ont remporté un match du 1er tour et elles aborderont toutes la suite du tournoi avec un bilan de (une victoire et deux défaites). L'Angola ou le Soudan du Sud sont assurés d'ajouter une victoire puisque les deux pays seront directement opposés dans le Groupe M.



De quoi mettre un peu de pression sur les trois autres équipes – Égypte, Cap-Vert et Côte d'Ivoire – engagées dans les matchs de classement.



Le Cap-Vert et le Soudan du Sud ont déjà écrit l'histoire en se qualifiant pour une toute première Coupe du Monde FIBA, puis en signant un tout premier succès dans la compétition. De quoi être bien lancés pour la suite.



L'Angola, la Côte d'Ivoire et l'Égypte auront l'avantage d'être plus expérimentés à ce niveau.



Asie : le Japon en pole position, mais tout reste ouvert



Le Japon est bien positionné parmi les équipes asiatiques avec son bilan de 1-2 à l'issue du 1er tour et sa victoire riche en émotion contre la Finlande, après avoir compté 18 points de retard, a fait du bien au moral des troupes. Les Japonais auront un léger avantage par rapport aux cinq autres équipes du continent.



Ayant disputé le Tournoi Olympique de Tokyo en 2021, la sélection dirigée par Tom Hovasse ambitionne d'aller chercher une seconde qualification consécutive.



Mais même si les autres équipes n'ont pas encore gagné le moindre match, il y a fort à parier qu'elles vendront chèrement leur peau. Les Philippines et la Chine seront directement opposées dans le Groupe M, tandis que l'Iran et le Liban en feront de même dans le Groupe P.



En conséquence, deux de ces équipes vont au moins gagner un match.



Il ne faut pas oublier la Jordanie, passée proche de surprendre la Nouvelle-Zélande au 1er tour avant de s'avouer vaincue en prolongation. Elle fait partie du Groupe N et elle peut compter sur un Rondae Hollis Jefferson qui s'est avéré redoutable même contre des nations comme les USA et la Grèce.





Programme des matchs de classement



Jeudi 31 août



9h30 : Cap Vert – Finlande



10h : Angola – Chine



10h45 : Nouvelle-Zélande – Mexique



11h45 : Côte d’Ivoire – Liban



13h10 : Japon – Venezuela



14h : Sud-Soudan – Philippines



14h30 : Égypte – Jordanie



15h30 : France – Iran





Samedi 2 septembre



Angola vs Soudan du Sud (Groupe M)



Philippines vs Chine (Groupe M)



Japon vs Cap-Vert (Groupe O)



Iran vs Liban (Groupe P)





Avec FIBA