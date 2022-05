Basket – N1 Féminin : Saint-Louis Basket à l’assaut de CEMT pour la 1ère place

Battu en déplacement le week-end écoulé au Stadium Marius Ndiaye par DBALOC (66-39), CEMT Zig (5ème, 9 points) reçoit, ce dimanche, au stade Aline Sitoé Diatta, SLBC (3ème, 12 points). Pour se relancer dans la course aux play-offs devant son public Ziguinchorois, CEMT pourra s’appuyer sur son arrière Régina Diatta, 3ème meilleure scoreuse du National 1 avec 121 points en 8 matchs.



De son côté, SLBC, qui sort d’une large victoire à l’extérieur devant Bopp (76-48), pourra compter sur sa capitaine Ndèye Siry Diagne, auteure de 117 points en 7 matchs. En cas de succès, les Saint-Louisiennes chiperont provisoirement la 1ère place de la poule A à DBALOC (1er, 13 points), exempt pour cette journée.



De retour de sa journée de repos, l’ASC Ville de Dakar (2ème, 12 points), qui sera aux prises avec Guédiawaye Basket Academy (7ème, 7 points), ce mercredi, a une bonne occasion de reprendre son fauteuil de leader en cas de succès.



ISEG vs JA, choc de la poule B

Dans la poule B, ASFO (1ère, 12 points) rend visite à UGB (6ème, 8 points), ce samedi, sur le parquet du Stadium Joseph Gaye. Sous la menace du DUC (3ème, 11 points), en déplace ment à Mbour BC (5ème, 11 points), les coéquipières de Diary Pam, 13ème meilleure scoreuse du Championnat, ont obligation de victoire, pour consolider leur 1ère place.



Le choc tant attendu entre l’ISEG (4ème, 11 points) et la JA (2ème, 12 points), de ce mercredi, clôturera la 9ème journée.



Programme 9ème journée :



Samedi 7 mai 2022

Poule B :

Terrain Amara Dabo

16h30 Mbour BC vs DUC

Stadium Joseph Gaye

16h30 UGB vs ASFO



Dimanche 8 mai 2022

Poule A :

Stade Aline Sitoé Diatta

16h30 CEMT / SLBC



Mercredi 11 mai 2022

Poule A :

Stadium Marius Ndiaye

15h00 Guédiawaye BA / Ville de Dakar

16h45 Bopp / Jaraaf



Poule B :

Stadium Marius Ndiaye

18h15 ISEG vs JA