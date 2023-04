Basket - N1 féminin : DUC reprend sa première place, JA remporte le derby dakarois

La 11e journée du National 1 féminin de basket-ball, disputée le week-end, a été marquée par les victoires du DUC devant Saint Louis Basket Club (74-57) et de la JA face au Jaraaf (69-59).







En déplacement à Saint-Louis, le DUC et SLBC ont validé leu Louis, le DUC est allé battre largement Saint Louis BC (57-74). Ce duel au sommet pour le fauteuil de la poule B, disputé samedi au stadium Joseph Gaye, a été plaisant.



Portées par l'internationale malienne, Kadija Maïga, auteure de 23 points dans ce match, les Étudiantes de l'UCAD ont pris le meilleur sur les Saint-Lousiennes. Avec ce 9e succès de la saison, le DUC reprend à SLBC sa 1ère place.



Pour rappel, DUC et SLBC ont validé leur ticket pour les play-offs. Les deux derniers tickets se disputeront ASFO, Bopp et Diamaguène.



Dans la poule A, le derby dakarois qui opposait la JA au Jaraaf tourné à l'avantage des JA-women Les filles du coach Dame Diouf ont dominé les JA-women (69-59).



A noter que dans cette poule, Ville de Dakar, JA et DBALOC ont validé leur billet pour les play-offs. L'unique place qui reste à prendre dans cette poule se disputera entre le Jaraaf et le Flying Stars.