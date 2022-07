Basket- N1 féminin (Play-offs) : ISEG défie Ville de Dakar, ce jeudi

Favorite dans ce match, l’ASC Ville de Dakar, au regard de son effectif riche, ne devrait pas avoir du mal à venir à bout de l’équipe de l’ISEG. L’équipe municipale de Dakar pourra compter sur la Malienne Assitan Traoré. Cette dernière, actuelle meilleure scoreuse de l’ASC Ville de Dakar avec 149 points en 11 matchs, devra guider, ce soir, ces coéquipières à la victoire, rapporte le quotidien sportif "Stades".



Mais attention, la formation de l’ISEG, qui est la seule dans la poule B à avoir réussi à infliger au DUC sa toute première défaite de la saison, a des arguments solides pour déjouer les pronostics. ISEG compte dans ses rangs Ndeye Sene, la meilleure scoreuse du National 1 féminin et la Malienne Fatima Coulibaly, qui enregistre 235 points en 11 matchs.



Les étudiantes de l’ISEG ont de quoi rivaliser avec l’ASC Ville de Dakar pour remporter la manche aller, en attendant la manche retour, prévue ce dimanche, au stadium Marius Ndiaye.

Dans les autres quarts, aller, DUC, JA et DBALOC ont pris une sérieuse option pour les demies en battant respectivement le Jaraaf (68-58), le Saint-Louis BC (55-50) et l’ASFO (56-55).



¼ de finale aller en retard

Jeudi 21 juillet 2022

Stadium Marius Ndiaye

19h00 Ville de Dakar / ISEG



JA / SLBC 55-50

DUC / Jaraaf 68-58

DBALOC / ASFO 56-55