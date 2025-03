Basket - N1 féminin : Top scoreuses

Comme chez les garçons, on connaît les meilleures marqueuses du National 1 Féminin de Basket.



Après huit journées cinq joueuses ont marqué le plus de 100 points avec leurs clubs respectifs. On peut citer :

Satta Diop de l'ASCC Bopp (121 points)

Aissata Dia de DUC (109 points)

La malienne Elisabeth Dabou Kamite de l'ASC Ville de Dakar (109 points)

Reggina Diatta CEMT Ziguinchor (106 points)

Ndeye Sokhna Konteye de la Jeanne d'Arc (106 points).



À titre de rappel, championne en titre, l'ASC Ville de Dakar a déjà validé son ticket pour le Final 8.